VITERBESE – CATANIA: Giudice Sportivo infligge ammenda e inibizione ai laziali

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, in occasione di Viterbese-Catania ha sanzionato la società laziale con un’ammenda di € 2.000 “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi, rivolgeva agli ufficiale di gara reiterate frasi offensive”. Inoltre, inibizione a tutto il 27 febbraio 2021 ed € 1.000 di ammenda al dirigente gialloblu Alessandro Ursini in quanto “al termine della gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive”. Da segnalare anche un turno di squalifica per l’ex difensore del Catania Moïse Emmanuel Mbende, ammonito e già diffidato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***