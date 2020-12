DA VITERBO A POTENZA: avvicinamento alla gara in terra lucana, morale alle stelle

Smaltita la sbornia post Viterbo, il Catania si appresta ad iniziare una nuova settimana di lavoro. Nel mirino c’è un nuovo impegno esterno, domenica prossima si giocherà a Potenza. I rossazzurri puntano a chiudere in bellezza l’anno solare provando a proiettarsi nelle posizioni di vertice della graduatoria e alla luce di quanto visto ultimamente sul campo ci sono tutti i presupposti affinché ciò accada.

Il colpo da tre punti firmato Pecorino-Sarao ha fatto si che il campo della Viterbese non rappresenti più un tabù. Del resto la compagine etnea non era mai riuscita ad espugnare lo stadio “Enrico Rocchi” prima. Il Catania ha portato a casa con merito l’intera posta in palio, spinto dalle giocate di un ispirato Piccolo e dai gol pesanti degli attaccanti che hanno certificato la prova di forza del collettivo diretto da Peppe Raffaele. Al tecnico barcellonese va il grande merito di essere riuscito a trovare finalmente la quadra dopo alcuni mesi di rodaggio e una preparazione al campionato avvenuta un po’ in sordina.

L’avvicinamento alla gara in terra lucana indubbiamente avverrà in un clima di entusiasmo e massima fiducia alle pendici dell’Etna. La squadra ha vinto e convinto sotto l’occhio attento di Joe Tacopina e del suo entourage, nei giorni in cui si sono intensificati gli incontri, i momenti di convivialità e le pubbliche relazioni tra gli attori di questa trattativa. L’ora delle firme si avvicina e con essa la nuova svolta societaria in seno ad un sodalizio, quello etneo, che si prepara a recitare un ruolo da protagonista nelle stagioni future.

