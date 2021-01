ACCADDE OGGI: 6 gennaio 2014, Lodi torna a Catania ed è subito determinante

Finito nel dimenticatoio al Genoa di Gasperini, Ciccio Lodi torna a Catania ed alla prima apparizione rossazzurra nel campionato di Serie A 2013-2014 fa centro. Determinante il contributo offerto dal centrocampista nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Bologna allo stadio “Angelo Massimino”. Al 23′ del primo tempo proprio Lodi, da palla inattiva, pennella un cross delizioso per la testa di Gonzalo Bergessio che supera avversario diretto e portiere siglando l’1-0. Nella ripresa è sempre il Catania a comandare il gioco. Lodi su punizione colpisce il palo esterno e poco più tardi Archimede Morleo tocca con una mano in area il pallone crossato da Peruzzi. Inevitabile la decisione dell’arbitro Daniele Orsato che indica il dischetto. Lo specialista Lodi spiazza Curci mettendo in cassaforte il risultato di 2-0. Era il 6 gennaio 2014, ad oggi l’ultima gara vinta dai rossazzurri al ritorno in campo nel nuovo anno.

VIDEO: i gol di Bergessio e Lodi visti dagli spalti

Tabellino partita

CATANIA: Frison, Peruzzi, Rolin, Spolli, Alvarez (60′ Biraghi), Izco, Lodi (86′ Guarente), Plasil, Castro (82′ Legrottaglie), Bergessio, Barrientos. All. De Canio

BOLOGNA: Curci, Antonsson, Natali, Mantovani (66′ Bianchi), Crespo, Perez, Della Rocca, Morleo, Kone, Cristaldo (71′ Acquafresca), Moscardelli. All. Pioli

ARBITRO: Orsato

RETI: 24′ Bergessio, 65′ Lodi (rigore)

NOTE: ammoniti Mantovani, Della Rocca, Perez, Moscardelli; Rolin, Spolli, Peruzzi, Barrientos.

