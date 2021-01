ACCADDE OGGI (Video): 13 gennaio 2013, al Catania basta Gomez per affondare la Roma

Roma ko e sempre più lontana dalla zona Champions

13 gennaio 2013. Il “Massimino” si conferma ostico per la Roma che per il sesto anno consecutivo fallisce l’obiettivo di vincere e torna a casa con un ko pesantissimo che allontana la squadra di Zdenek Zeman dalla corsa alla Champions League. Un inizio di 2013 davvero da dimenticare per la Roma che dal terzo posto sfiorato prima di Natale precipita a -8 dal Napoli nel giro di una sola settimana. Il Catania ha avuto soprattutto il merito di gestire benissimo il vantaggio, una volta trovato il gol con il solito scatenato ‘Papu’ Gomez per il definitivo 1-0.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO INCONTRO

Catania (4-3-3): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Marchese; Izco, Salifu (16′ st Paglialunga), Almiron (37′ pt Castro); Gomez (33′ st Ricchiuti), Bergessio, Barrientos. In panchina: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Capuano, Rolin, Keko, Doukara. Allenatore: Maran.

Roma (4-3-3): Goicoechea; Piris (12′ st Marquinhos), Burdisso, Castan, Balzaretti; Tachtsidis, Florenzi, Bradley; Lamela, Destro, Marquinho (26′ st Dodò). In panchina: Stekelenburg, Lobont, Taddei, Perrotta, De Rossi, Totti. Allenatore: Zeman.

Arbitro: Damato di Barletta.

Rete: 16′ st Gomez.

Note: pomeriggio invernale, terreno in discrete condizioni, spettatori 20.000.

Ammoniti: Balzaretti, Bellusci, Destro, Castan, Legrottaglie, Marchese, Bergessio.

Angoli: 5-4 per il Catania.

Recupero: 1′, 3′.

