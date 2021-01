AVV. FERRAU’: “Questo è un nuovo 23 luglio, coroniamo un sogno. Bello firmare nel giorno in cui ricordiamo Angelo Massimino”

L’avvocato Giovanni Ferraù commenta l’ufficialità della firma del contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania per il 100% delle quote. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ trascorso qualche giorno in più rispetto alle prime date, ma era giusto lavorare bene e completare le promesse fatte, cedendo questo meraviglioso Catania ad un eccellente investitore come Joe. Abbiamo coronato un sogno. E’ bello che queste sigle siano arrivate proprio nel giorno in cui ricordiamo la nascita del Cavaliere Massimino. Era importante firmare questo preliminare. Ringrazio ancora una volta il Sindaco Pogliese che è stato determinante. Le parole di Joe nei suoi confronti mi hanno emozionato da catanese. Riconoscere in lui le qualità note e ribadite da una persona proveniente dagli Stati Uniti ma anche l’attenzione posta dal Sindaco per il Catania mi hanno emozionato molto. E’ stato fatto un lavoro meraviglioso. Siamo veramente stremati, abbiamo trovato dei grandi professionisti, sia da Sigi che dall’altra parte – formato Champions – che ci hanno consentito di trovare terreno fertile nella soluzione di una trattativa difficile, complessa, in piena sintonia. Siamo davvero soddisfatti. Questo è un altro 23 luglio, la stessa emozione provata allora la proviamo adesso”.

VIDEO: le parole dell’avv. Giovanni Ferraù

