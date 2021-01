CALCIO CATANESE: Biancavilla e Paternò sconfitte dalle messinesi. Acireale, solo un pari

Consueto sguardo rivolto alle squadre della provincia di Catania scese in campo nel turno recentemente disputato in Serie D.

L’Acireale viene fermato in casa sullo 0-0 dal Rotonda. Risultato che non soddisfa il tecnico Giuseppe Pagana, il quale ammette di avere fatto poco la squadra nel primo tempo, aggiungendo però che “alcune scelte dell’arbitro ci hanno penalizzati, non è la prima volta. Manca un gol regolarissimo”.

Non sorride neanche il Biancavilla che perde l’imbattibilità casalinga al cospetto dell’FC Messina. Basta un gol di Facundo Coria al 7′ per regalare tre punti preziosi ai peloritani guidati dall’ex Catania Pino Rigoli. Amareggiato l’allenatore biancavillese Orazio Pidatella, che sottolinea di avere incontrato “un’ottima squadra, ben allenata e che gioca bene. Abbiamo fatto una buona e onesta partita nel primo tempo ed una ripresa confusionaria. Ce la giocheremo come sempre con il massimo impegno”.

Paternò sconfitto di misura sul campo dell’ACR Messina. A 5′ dalla fine ci pensa Cristiani a beffare i paternesi, poi un gol probabilmente regolare annullato nel finale, ma il tecnico Gaetano Catalano riparte da una prestazione che definisce ottima, invitando la squadra a “non perdersi d’animo”.

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 21 Acireale 20 FC Messina 20 San Luca 18 Gelbison 16 Santa Maria 16 Licata 16 Biancavilla (-1) 14 Paternò 13 Dattilo 13 Cittanova 13 Rotonda 12 Castrovillari 12 Roccella 10 Sant’Agata 9 Troina 5 Marina di Ragusa 5 Rende 2

