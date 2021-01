CALCIO CATANESE: Serie D, l’ex Catania Scapellato piega l’Acireale nel derby. Come cambia la classifica

Consueto spazio riservato al calcio della provincia di Catania, in Serie D. Rinviato, causa Covid, l’impegno esterno del Biancavilla sul campo del San Luca, sono scese regolarmente in campo Acireale e Paternò. Entrambe le squadre, avversarie nell’atteso derby etneo, hanno dato vita ad una bella battaglia sportiva. I favori del pronostico erano tutti per gli acesi ma, a sorpresa, ad avere la meglio è stato il Paternò con il risultato di 1-0.

Successo di misura per la squadra allenata da Gaetano Catalano. Decisivo il gol siglato al 47′ dall’ex Catania Fabrizio Scapellato (nella foto con la maglia della Vibonese). Grande soddisfazione ed emozione per il giocatore classe 1996, reduce da due anni sfortunatissimi caratterizzati da importanti problemi fisici. Ha dedicato la rete a società e tifosi paternesi. Mister Catalano elogia lo spirito dei suoi ragazzi che hanno dato l’anima per incamerare tre punti fondamentali, puntando forte sulle ripartenze. Granata, invece, in silenzio stampa. Ha parlato solo il D.G. Giuseppe Fasone, mirando a ritrovare la necessaria compattezza.

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 25 San Luca 21 Acireale 20 FC Messina 20

Gelbison 20 Santa Maria 18 Paternò 18 Licata 18

Dattilo 16 Cittanova 16

Rotonda 15 Biancavilla (-1) 15

Castrovillari 15 Sant’Agata 10 Roccella 10

Troina 10 Rende 8 Marina di Ragusa 7



