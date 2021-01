CALCIO CATANESE: Serie D, un punto per il Paternò. La classifica aggiornata

Piccolo spazio riservato al calcio della provincia di Catania, in Serie D.

Rinviati, causa Covid, gli impegni di Acireale e Biancavilla che avrebbero dovuto affrontare tra le mura amiche, rispettivamente, FC Messina e Roccella. Il Paternò, invece, è sceso in campo regolarmente affrontando in trasferta il Marina di Ragusa: 0-0 il risultato finale al cospetto di un avversario che ha ripreso a giocare dopo 25 giorni tra festività e gare rinviate per Covid. Soddisfatto l’allenatore paternese Gaetano Catalano, che parla di “punto che fa morale e classifica”, nel contesto di un match non facile anche per via delle numerose assenze. “Non abbiamo sfruttato le occasioni nella prima parte di gara, rischiando qualcosina nel finale – le parole di Catalano – ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto, dimostrando che posso contare su di loro. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno”.

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 25 San Luca 21 Acireale 20 FC Messina 20

Licata 18 Gelbison 17 Santa Maria 17

Dattilo 16 Cittanova 16 Paternò 15 Rotonda 15 Biancavilla (-1) 15

Castrovillari 12 Roccella 10 Sant’Agata 9 Troina 9 Marina di Ragusa 6 Rende 2

