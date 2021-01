CALENDARIO: da Pagani a Catania-Bari, quattro partite in undici giorni a febbraio

Sarà un mese di febbraio particolarmente impegnativo per il Catania. Tante partite da giocare dopo l’impegno casalingo col Monopoli. Prima la trasferta di Castellammare di Stabia, poi il turno di riposo e, successivamente, ritorno in campo per affrontare la Paganese il 10 febbraio. Da questa partita in poi, quattro gare nello spazio di 11 giorni per la formazione rossazzurra che affronterà, rispettivamente, Virtus Francavilla, Ternana e Bari. Concluderà il mese il confronto esterno con la Vibonese.

Questo il calendario di febbraio nel dettaglio:

03.02. 20:30 Juve Stabia – Catania

10.02. 14:30 Paganese – Catania

14.02. 12:30 Catania – Virtus Francavilla

17.02. 17:30 Ternana – Catania

21.02. 15:00 Catania – Bari

28.02. 15:00 Vibonese – Catania

