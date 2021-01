CASERTANA – CATANIA: precedenti, al “Pinto” altro tabù da sfatare per i rossazzurri

Pari con beffa nell’ultimo confronto sotto la Reggia

Il 2021 rossazzurro prenderà il via da Caserta domenica 10 gennaio, quando al “Pinto” andrà in scena il tredicesimo confronto in casa dei falchetti. Per l’occasione il Catania sarà chiamato a sfatare l’ennesimo tabù, poiché non ha mai espugnato la città della Reggia. Il computo dei precedenti arride ai padroni di casa (vincenti in cinque occasioni, l’ultima nel settembre 2017), tuttavia a prevalere è il segno “x”: il confronto è terminato sette volte in parità.

La sfida più recente risale al 13 ottobre 2018. Il Catania allenato da Andrea Sottil condusse le operazioni sino al 91′, quando venne raggiunto da un gol dell’esperto attaccante Antonio Floro Flores, punta di diamante di una Casertana che vantava giocatori del calibro di Castaldo, Vacca, D’Angelo e Zito. I rossazzurri dopo aver chiuso la prima frazione avanti di una rete (segnò Davis Curiale al 24′), non riuscirono ad infliggere il colpo del ko, anzi ebbero di che rammaricarsi per una potenziale occasione sprecata da Alessandro Marotta. Il gol di Floro Flores ebbe quindi il sapore della beffa per una squadra alle battute iniziali di una stagione controversa e travagliata.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Casertana: 5

Pareggi: 7

Vittorie Catania: 0

Gol Casertana: 10

Gol Catania: 3

Differenza reti: -7

Coppa Italia 1970-71 Casertana 0-0 Catania

Serie C 1974-75 Casertana 0-0 Catania

Serie C1 1987-88 Casertana 1-0 Catania

Serie C1 1988-89 Casertana 1-0 Catania

Serie C1 1989-90 Casertana 3-1 Catania

Serie C1 1990-91 Casertana 0-0 Catania

Serie C1 1992-93 Casertana 0-0 Catania

Serie C2 1996-97 Casertana 1-1 Catania

Lega Pro 2015-16 Casertana 2-0 Catania

Lega Pro 2016-17 Casertana 0-0 Catania

Serie C 2017-18 Casertana 1-0 Catania

Serie C 2018-19 Casertana 1-1 Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***