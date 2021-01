UFFICIALE: Paganese – Catania rinviata per impraticabilità del campo

Al terzo sopralluogo effettuato, il direttore di gara Sig. Andrea Colombo di Como ha assunto la decisione di rinviare la partita di Pagani a data da destinarsi, ritenendo impraticabili le condizioni del terreno di gioco, colpito da un’abbondante pioggia in queste ore, come curiosamente accadde in Paganese-Catania della passata stagione. Non si giocherà quest’oggi il match dello stadio “Marcello Torre”, valido per la 20/a giornata del girone C di Serie C.

