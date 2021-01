CATANIA: contratti in scadenza, questo mese si discute con i diretti interessati

Tra le priorità legate agli sviluppi del calciomercato rossazzurro, non fa eccezione il discorso sui contratti in scadenza. Vari giocatori rischiano di lasciare Catania a parametro zero, al termine del campionato. Questo mese le questioni verranno discusse coi diretti interessati. Tra i casi più rilevanti menzioniamo quelli di Nana Welbeck, Kevin Biondi e Miguel Ángel Martínez.

Welbeck è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell’undici etneo, vivendo una prima parte di campionato altamente positiva. Sta bene in Sicilia, sembrano esserci i margini per una prosecuzione dell’accordo. Biondi sta faticando ad avere un rendimento costante, ma Mister Giuseppe Raffaele crede nelle potenzialità del ragazzo in vista del prosieguo della stagione e si mostra favorevole di fronte ad una proposta di rinnovo per il ragazzo. Martinez giocava titolare, con risultati lusinghieri a giudicare dall’interessamento manifestato anche da alcune società di Serie B. Il Covid ha però spianato la strada ad Alessandro Confente che, adesso, difende i pali del Catania ed il rinnovo dello spagnolo non appare scontato. Da discutere anche la situazione di Mario Noce, difficile il prolungamento contrattuale di Izco. A scadenza, inoltre, Eros Pellegrini e Bruno Vicente ma entrambi dovrebbero già essere in uscita dal club dell’Elefante.

