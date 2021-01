CATANIA – MONOPOLI: club etneo idealmente al fianco di Currarino, le parole di Silvestri e Pellegrino

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Calcio Catania è idealmente al fianco del calciatore del Monopoli Michele Currarino, oggi costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un grave infortunio.

Il Capitano rossazzurro Tommaso Silvestri rivolge a Currarino i migliori auguri di pronta guarigione: “È stata una maledetta casualità: saltando per colpire di testa ho allargato le braccia, per coordinarmi al meglio, e sfortunatamente ho colpito Michele. A fine gara avrei voluto recarmi immediatamente nello spogliatoio del Monopoli, per scusarmi e per avere notizie, ma ho dovuto effettuare l’esame antidoping. In carriera non mi era mai accaduto di ritrovarmi in una situazione del genere e per quanto chiaramente non ci sia stata alcuna intenzionalità, sono comunque molto scosso. Non riesco a capacitarmi di quanto accaduto e mi scuso sinceramente con Michele, mi auguro di poterlo sentire prima possibile per manifestargli il mio enorme dispiacere e piena solidarietà”.

Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino aggiunge: “Siamo vicini a Currarino e al Monopoli. Ci auguriamo che il ragazzo possa riprendersi presto, siamo profondamente dispiaciuti”.

Forza, Michele.

