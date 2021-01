CATANIA: rivedremo il “Memorial Massimino” e le vecchie glorie rossazzurre in campo?

A gennaio 2018 il Catania ripropose per l’ultima volta il Memorial “Angelo Massimino”, evento sufficientemente prestigioso per ricordare la figura del Cavaliere, tanto cara a tutti i tifosi. Fu ripristinata un’iniziativa da tempo voluta dalla tifoseria. Il Catania si aggiudicò il Memorial per la quarta volta su sei, piegando la resistenza degli svizzeri del Sion per 2-1 con reti di Schneuwly, Ripa e Lodi su rigore. In questi mesi è circolata sui social l’ipotesi di riproporre l’evento. Un’idea ancora attuabile, così come quella di rivedere in campo le vecchie glorie del Calcio Catania, già praticata in passato anche attraverso progetti di solidarietà. Abbiamo riscontrato che l’eventualità piace, avendo raccolto il parere assolutamente favorevole di tanti ex calciatori rossazzurri che sarebbero ben lieti di ritrovarsi tutti insieme sul prato verde del “Massimino”. Al momento il Covid dice di no, ma coinvolgere i tifosi anche con iniziative di questo tipo non rappresenta un’idea irrealizzabile per il futuro.

