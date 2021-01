CATANIA: via al mercato. Si apre la settimana che porta a Caserta e alla firma di Tacopina

Riparte la giostra del calciomercato. Ci sarà tempo fino all’1 febbraio per concludere le operazioni. La dirigenza del Catania ha in mente di non stravolgere l’organico attualmente a disposizione, effettuando almeno 5-6 movimenti in uscita con altrettanti acquisti, su un’ossatura che necessita di innesti ben precisi, funzionali alle esigenze di Mister Giuseppe Raffaele. I prossimi sette giorni permetteranno alla dirigenza, quindi, d’intervenire per puntellare la rosa e piazzare altrove gli esuberi. Sarà anche la settimana di preparazione al primo impegno ufficiale del 2021, in programma domenica 10 gennaio allo stadio “Alberto Pinto” contro una Casertana che venderà cara la pelle, allo scopo di tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Diversi rossazzurri vengono segnalati sulla via del recupero, mentre i falchetti stanno progressivamente riducendo il numero di calciatori ancora alle prese con il Covid-19.

Weekend che si preannuncia particolarmente intenso per i colori rossazzurri: se da un lato la squadra è chiamata a concentrare le attenzioni sulla insidiosa trasferta campana, dall’altro i legali di Sigi e Tacopina lavorano per la preannunciata firma sul contratto preliminare d’acquisto, fissata per il 9 gennaio, che anticiperà la decisiva sottoscrizione dell’atto notarile. In settimana o comunque a breve scadenza, previste inoltre novità dalla Corte Federale D’Appello per quanto concerne il ricorso già presentato dal Catania, che spinge per la restituzione dei punti di penalizzazione comminati tempo fa. Tanta carne al fuoco, insomma. Il nuovo anno è subito caratterizzato da una serie di eventi molto attesi in città.

