CURCIO (Foggia): “Catania grande squadra, ma gli abbiamo facilitato il compito. Sogno la B”

L’ex trequartista del Catania Alessio Curcio torna sulla sconfitta rimediata dal Foggia allo stadio “Massimino”, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“Qui mi trovo bene, sono contento di ciò che stiamo facendo. Purtroppo veniamo dalla sconfitta di domenica con il Catania, che ci può anche stare contro una grande squadra, l’importante è ripartire con la testa giusta. Noi ce la giochiamo fino alla fine contro chiunque, questo deve essere il nostro credo. Il Catania è una squadra composta da calciatori di categoria superiore: noi abbiamo perso, ma gli abbiamo anche facilitato il compito. Non ci siamo espressi come avremmo dovuto. Noi dobbiamo comunque pensare partita per partita, non abbattiamoci. Io pronto per la B? Mi piacerebbe tanto avere una possibilità per confrontarmi con un campionato superiore, Non ho ancora avuto questa chance, spero arrivi un giorno. Magari con il Foggia…”.

