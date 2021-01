CURIOSITA’: Piccolo terzo migliore giocatore del girone C per valore di mercato

Finalmente i tifosi del Catania hanno visto all’opera il forte attaccante classe 1988 Antonio Piccolo, rimasto a lungo in infermeria. Presentato nei mesi scorsi come il migliore acquisto rossazzurro, nella gara di esordio contro la Viterbese ha fatto ammattire la difesa laziale, soprattutto nel secondo tempo quando ha agito sulla corsia di destra. Successivamente è sceso in campo al cospetto di Potenza e Catanzaro. Non ha ancora raggiunto la necessaria brillantezza, ma il suo recupero rappresenta certamente una lieta notizia per il Catania, in vista della seconda parte di campionato.

Non è un caso se il database di Transfermarkt lo inserisce tra i calciatori aventi la valutazione di mercato più elevata nel girone C, figurando in terza posizione alle spalle di Marras e Falletti, altri due elementi di notevole spessore che il panorama della Serie C offre.

Questa la speciale Top 10 nel dettaglio:

César Falletti – Ternana Calcio 1,40 mln Manuel Marras – Bari 800 mila Antonio Piccolo – Catania 750 mila Marco Pompetti – Cavese 650 mila Filip Raicevic – Ternana 500 mila Jérémie Broh – Palermo 500 mila Leonardo Candellone – Bari 500 mila Mirco Antenucci – Bari 500 mila Antonio Palumbo – Ternana 500 mila Moses Odjer – Palermo 450 mila

