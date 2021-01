CURIOSITA’: quelle scaramucce tra il Presidente del Palermo e Tacopina…

Mentre siamo al rush finale della trattativa per il passaggio di proprietà del Calcio Catania a Joe Tacopina, rispolveriamo una curiosa querelle scoppiata tra l’attuale Presidente del Palermo Dario Mirri e Tacopina, quando quest’ultimo aveva manifestato interesse nei confronti della società rosanero. Lo scorso mese di giugno, Mirri affermò: “Quando seppi dell’interesse di Tacopina tramite un avvocato che mi convocò a Roma, dopo 5 minuti l’ho ringraziato e sono andato via. A livello d’impresa non credo sia stato un gran vantaggio per Roma, Bologna e Venezia l’ingresso di Tacopina. A Venezia hanno fatto un investimento di quasi 35 milioni di euro e vediamo come finirà la stagione. Tony Di Piazza voleva invitare Tacopina a seguire una partita del Palermo, io dissi che non era utile e la società non fosse in alcun modo interessata a coltivare la proposta di Tacopina”.

Non si fece attendere la risposta dell’avvocato italo-americano, diffondendo una nota alla testata mediagol.it:

“Quando ho sentito le parole di Mirri sul mio conto non ho potuto che sorridere. Non è la prima volta che mi vedo tirato in ballo da questa persona e sino ad oggi avevo deciso di non intervenire in una querelle che riguarda lui e Di Piazza. I miei record, che evidentemente non conosce, parlano da soli. Ho portato milioni di dollari nel calcio italiano tra Roma, Bologna e Venezia. Tre squadre che dopo l’ingresso dei capitali americani da me introdotti hanno visto crescere esponenzialmente il loro valore e sono oggi club solidi e presi come modello di business da molti altri. Il Bologna era stato retrocesso in serie B e da presidente l’ho riportata subito in serie A. Quando ho preso il Venezia la società era in bancarotta, veniva da diversi fallimenti ed in 2 stagioni siamo tornati in serie B come promesso. La AS Roma è stato recentemente trattata a valori che mai si sono visti nel calcio italiano”.

Se decollerà la trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania, si profila già un derby incandescente alla luce delle scaramucce tra l’avvocato statunitense e l’attuale numero uno del Palermo, che rifiutò nei mesi scorsi di trattare la cessione dei rosanero a Tacopina.

