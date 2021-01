CURIOSITA’: quando Tonucci fu avversario del Catania con la maglia del Foggia…

Attualmente in forza al Catania, Denis Tonucci domenica affronterà il Foggia da ex. Curiosamente, l’unica volta che il difensore affrontò i rossazzurri da avversario in carriera risale al mese di agosto dell’anno solare 2018, quando militava proprio nel Foggia. In quella occasione sfidò il Catania in Coppa Italia. Gli etnei attendevano notizie sul fronte dei ripescaggi, poi negati dal palazzo del calcio. La squadra allora guidata da Andrea Sottil fece un figurone allo “Zaccheria” contro i rossoneri che militavano in Serie B. 1-3 il risultato finale: doppietta di Mattia Rossetti e gol di Francesco Lodi per la formazione dell’Elefante. Tonucci commentò il risultato finale parlando di “partita vera, tosta contro una squadra forte”. “Il risultato dispiace, perché perdere non è mai bello – aggiunse – C’è da dire che loro hanno fatto tre tiri in porta e tre gol. Sulla seconda rete del Catania è stato più furbo Lodi di noi, anche se sapevamo avesse certi colpi”.

VIDEO: i gol della partita vinta dal Catania a Foggia

