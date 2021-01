ESCLUSIVA – Mercato: Volpe può tornare di moda, ma…

Non una pista calda per il momento, ma Michele Volpe – già trattato la scorsa estate – è un profilo stimato dal Catania e dal tecnico Giuseppe Raffaele. Il suo cartellino appartiene al Frosinone ed è reduce da un intervento al menisco, da qualche giorno ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo e scalpita per ritrovare il campo dopo la positiva esperienza della passata stagione alla Viterbese. Il catanese Guido Angelozzi, Direttore dell’Area Tecnica gialloblu, scommette sul potenziale del ragazzo e, ad oggi, non lo ha inserito nella lista dei cedibili. Se si presenterà una nuova opportunità per rinforzare il reparto offensivo gialloblu nell’attuale finestra di mercato, però, Volpe partirebbe in prestito. In questo senso non mancano le società interessate al giocatore classe 1997, sia in B che in C.

