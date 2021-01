ESCLUSIVA – Monaco: “Sarà un 2021 entusiasmante per il Catania. Piccolo valore aggiunto, Pecorino in A nel giro di qualche anno”

Si avvicina il ritorno in campo per il Catania e, in vista della trasferta di Caserta, ci siamo messi in contatto con un grande ex difensore rossazzurro tifosissimo del Catania, Gennaro Monaco. Riflessioni sulle ambizioni etnee ed il mercato invernale che porterà avanti il club dell’Elefante, ma non solo.

Gennaro, come vedi lo scenario rossazzurro quest’anno?

“Faccio in primis i complimenti ai tifosi-manager della Sigi che ci hanno salvato a luglio. Bisogna dire grazie all’avv. Ferraù e tutti gli altri soci che hanno fatto qualcosa di straordinario. Adesso lo scenario è strabiliante perchè il Catania, con alcuni innesti di grande spessore, può giocarsi fino in fondo la possibilità di vincere i Play Off. Basta prendere almeno un difensore, un centrocampista e un attaccante di livello su una base già ottima”.

La Ternana resta la principale favorita per la promozione diretta?

“Ormai credo che il primo posto sia andato. A Lucarelli è servita parecchio l’esperienza di Catania. Allenando alle pendici dell’Etna s’impara molto, e lui lo ha fatto. Dietro c’è il Bari che proverà a rinforzare la rosa con acquisti mirati, ma non penso che la Ternana si farà sfuggire la promozione diretta”.

Che mercato sarà nel girone C?

“In sede di calciomercato non è mai facile effettuare acquisti mirati. Sarà un contesto generale in cui, non girando tanti soldi, si effettueranno soprattutto scambi e prestiti. Fa eccezione il Bari, che rimane una delle società economicamente più forti. Da parte del Catania mi aspetto i giusti innesti che consentano, ad una rosa già di spessore, d’innalzare il tasso tecnico. Ne approfitto per fare un plauso a Pellegrino per la costruzione della squadra. Maurizio è, come me, un grande tifoso rossazzurro. Abbiamo vinto insieme il campionato storico nell’anno della promozione in B, ha ricoperto tanti ruoli nel Catania. E’ stato molto bravo a puntare sul giusto mix di esperti e giovani di grande prospettiva come Biondi, Manneh e Pecorino”.

A proposito di Pecorino, come vedi il suo futuro?

“Lo vedo roseo. Anche quando ci sono state delle prestazioni un pò sottotono della squadra, lui ha fatto a sportellate con le difese avversarie. Possiede una forza fisica devastante, ci mette tanto cuore. Ti fa molto bene la fase difensiva e riparte, ha fame di arrivare. Mi auguro che nel giro di 3-4 anni giochi in Serie A, ha tutto per poterlo fare ma sarebbe bello se la storia la facesse con la maglia del Catania, essendo anche catanese. Le prospettive ci sono. Quest’anno arriverà in doppia cifra. Non dimentichiamo che ha realizzato anche qualche assist. E’ un osso duro, non facile da marcare”.

Cosa ti piace soprattutto di questo Catania?

“Il modo in cui è stato allestito. Davvero molto bene. In difesa hanno preso un difensore importante anche se grande di età come Claiton. Silvestri lo reputo un centrale fortissimo, un carismatico, potrebbe giocare con naturalezza anche in B. Ma il grande acquisto è stato senza dubbio Piccolo. L’ho visto giocare in B dove ha sempre fatto la differenza. In queste partite in cui è rientrato da un infortunio ha evidenziato buone cose. Rappresenta un valore aggiunto per il Catania. Bravo anche Raffaele a formare un ottimo guppo. Quando il Catania va in gol, anche i panchinari corrono ad abbracciare i compagni, mi fa molto piacere. Ho visto anche alcune foto che ritraggono Raffaele indossare la maglia del Catania in compagnia del grande Ciccio Famoso. Sente più degli altri la partita e può dare qualcosa in più rispetto a tanti altri allenatori che hanno solo il nome”.

Casertana-Catania, è arrivato il momento giusto per sfatare il tabù per i rossazzurri?

“La Casertana è un’altra squadra a cui ho dato il cuore vincendo un campionato e collezionando risultati importanti. Oggi è una compagine molto giovane che commette tanti errori in fase difensiva. Il Catania invece ha esperienza e grandi valori tecnici. Si può sfatare questo tabù al cospetto di una squadra molto giovane che dovrebbe fare una partita eroica per non perdere. Sarà di fondamentale importanza che il Catania non sia sottotono ma io credo che i rossazzurri scenderanno in campo con la giusta mentalità per iniziare l’anno nel migliore dei modi. La Casertana ha avuto grandi problemi a dicembre, anche a causa del Covid. Adesso ha reperito sul mercato Del Grosso e Turchetta, però non hanno la bacchetta magica. Dopo tante peripezie negative non è facile ripartire, poi il calcio ti può sempre smentire ma penso che dopo tanti anni il Catania abbia le carte in regola per sfatare il tabù Caserta”.

Da tecnico e da tifoso, cosa ti aspetti dal Catania quest’anno?

“Da tecnico, avendolo seguito dalla prima partita, ho sempre detto che la rosa è al completo. Si vede anche la forza determinante del gruppo. Il Catania ha solo da migliorare. Vedo un 2021 entusiasmante per i colori rossazzurri. Da tifoso, mi auguro che con un pò di fortuna si possano vincere i play off e spero di rivedere il pubblico sugli spalti, perchè il popolo catanese ti trascina in una maniera incredibile”.

Quando parli dei tifosi rossazzurri, percepisco sempre una certa emozione nelle tue parole…

“Io ho vinto con i colori rossazzurri come ha fatto un grande che è stato ‘Saracino’ Delvecchio. Lui ha vinto l’Eccellenza e la D, mi ha ceduto lo scettro ed ho portato il Catania quasi alla soglia della Serie A. Con amore e dedizione abbiamo posto le basi ed i catanesi ci hanno apprezzato per questo, gettavamo il cuore oltre l’ostacolo. Anche nei momenti di difficoltà. Uno deve essere vero nella vita, se sei ambiguo prima o poi viene scoperto. C’è chi aveva gli scheletri nell’armadio ed è stato scoperto…”.

Ormai sei un catanese d’adozione.

“Ho sempre detto di essere innamorato dei colori rossazzurri ed amato dai catanesi. Avrei avuto la possibilità di allenare, qualche tifoseria e società campana però ha storto il naso proprio per questa ragione. Ma io mi sono sposato con Catania ed i catanesi e vado avanti per la mia strada, tifando sempre ed orgogliosamente per il Calcio Catania”.

