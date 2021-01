ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “Nel girone di ritorno tornerà ai suoi livelli, non vede l’ora di rientrare”

Ancora una volta il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto non figura nella lista delle convocazioni, ma il recupero non è lontano. Per saperne di più sulle condizioni fisiche del ragazzo, la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha contattato il procuratore Alberto Bergossi:

“Si porta dietro da un pò di tempo alcuni problemi, è stata presa la decisione di curarsi per bene e credo sia stata la scelta migliore. Dovrebbe saltare ancora due settimane, ma posso garantire che lui è bello pimpante e carico per rientrare. E’ un giocatore su cui il Catania punta – come conferma il prolungamento del contratto – a prescindere dall’avvento di Tacopina. Finora non è mai stato fisicamente al 100%, adesso non vede l’ora di tornare in campo. Un giocatore con le sue caratteristiche, che va molto sull’aspetto fisico, dell’intensità e della corsa, fa sicuramente comodo al Catania. Nel girone di ritorno rivedremo Pinto esprimersi ai suoi livelli, quelli che si conoscevano la scorsa stagione. Sul mercato ci sono stati tanti interessamenti in estate, vedi l’Avellino. E’ stato deciso di proseguire l’avventura a Catania e lui è contento, convinto di essere rimasto perchè crede di poter dare una mano per fare qualcosa d’importante per il Catania”.

