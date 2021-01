ESCLUSIVA: Pinto potrebbe saltare anche la gara di Castellammare

Domenica, Catania di scena allo stadio “Angelo Massimino” contro il Monopoli. Per l’occasione sarà ancora fuori dai giochi il laterale sinistro Giovanni Pinto che, come evidenzia il report medico della società rossazzurra, rientrerà in gruppo la prossima settimana. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, Pinto potrebbe non essere disponibile anche per il successivo confronto con la Juve Stabia, in programma mercoledì 3 febbraio, ristabilendosi pienamente in vista di Paganese-Catania. Dopo essere stato a mezzo servizio per un pò, l’ex Monopoli è vicinissimo al completo recupero. Nel frattempo svolge regolarmente i lavori aerobici e di corsa, avverte ancora solo qualche fastidio nel tocco della palla.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***