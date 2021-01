EX ROSSAZZURRI – Carboni: “Ho tanto amore verso Catania, l’Elefante tornerà quello di un tempo”

Intervistato da ilpallonegonfiato.com, l’ex centrocampista rossazzurro Ezequiel Carboni – che ha anche guidato la Berretti del Catania nella passata stagione – torna sull’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna:

“Catania è una piazza spettacolare, calda e con una tifoseria incredibile e ho ricordi bellissimi di quei tre anni. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che era quello della salvezza, che ottenevamo sempre 4-5 giornate di anticipo. Ho giocato con dei campioni. Purtroppo il Catania di oggi è un’altra cosa. Innanzitutto è in Serie C e non ci può essere paragone con i momenti che ho vissuto io da calciatore tra il 2008 e il 2011. Sono stato allenatore delle giovanili lo scorso anno e ho tanto amore verso quella città, società e tifosi, che ringrazio. Sia da calciatore che da allenatore, il Catania ha pensato sempre a me, quindi verso di loro ho solo parole di ringraziamento. Purtroppo però la realtà oggi è un’altra e la squadra è in questo momento in difficoltà, ma mi auguro che piano piano possa tornare ai livelli di una volta quando lo stadio era pieno. Quando si pensava solamente al calcio. Sono sicuro che nei prossimi anni, il Catania tornerà a essere quello di un tempo”.

