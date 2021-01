EX ROSSAZZURRI – Ciancio (Avellino): “Baraye è migliorato, con Carriero ci darà una mano”

L’ex difensore del Catania Simone Ciancio, ora in forza all’Avellino, commenta favorevolmente la definizione degli ingaggi di Giuseppe Carriero e Joel Baraye, anche loro volti noti ai tifosi rossazzurri per l’esperienza condivida nella stagione 2018/19:

“Baraye lo conosco bene, è un giocatore forte. Tecnicamente un buon giocatore, fisicamente un animale. Grande facilità di corsa, insomma, ci può dare una grossa mano. Ci ho giocato due anni fa a Catania in una difesa a 4, agisce anche come quinto. È vero che aveva delle lacune difensive a volte, ma penso che in due stagioni sia anche migliorato. Carriero? Beh, se la società l’ha preso è sicuramente un grosso acquisto. È molto forte fisicamente, non tira mai indietro la gamba e ci potrà dare sicuramente una mano”, le parole di Ciancio negli studi di Prima Tivvù, evidenziate da avellino.ysport.eu, durante la trasmissione ‘Contatto Sport’.

