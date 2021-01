EX ROSSAZZURRI IN GOL: da Boateng a Bortolussi, reti determinanti in C

In occasione del precedente turno di campionato tra i professionisti, quattro ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante in Serie C.

Ad Arezzo il bomber Mattia Bortolussi ha firmato il gol del definitivo 2-0 del Cesena che condanna all’esonero l’ex allenatore del Catania Andrea Camplone. Sempre nel girone B, Enrico Piovanello e Kingsley Boateng si mettono rispettivamente in mostra con Imolese e Fermana. Il primo firma al 96′ il 2-0 casalingo al cospetto del Matelica, mentre il secondo regala tre punti ottenuti in rimonta contro il Legnago (2-1). Nel raggruppamento C, infine, un Bari poco esaltante riesce a vincere in extremis a Bisceglie grazie alla rete del solito Mirco Antenucci (0-1).

