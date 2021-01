EX ROSSAZZURRI: Mazzarani, prestazione ok ma esordio amaro dopo mesi d’inattività

Non giocava in una competizione ufficiale dal 5 luglio 2020, quando subentrò a Francesco Salandria nel corso della gara playoff Ternana-Catania. Dopo mesi d’inattività dovuti ai problemi di tesseramento con il Livorno, finalmente risolti nei giorni scorsi, Mazzarani ha esordito in amaranto indossando anche la fascia da capitano. Il calciatore romano è rimasto sul rettangolo di gioco per l’intera durata del match col Lecco, valido per la 21/a giornata del girone A di Serie C. Mazzarani ha avuto un buon impatto, sacrificandosi molto per la squadra e andando in più di una circostanza alla conclusione. Ha offerto una prova positiva sul piano personale, purtroppo per lui non è bastata visto che il Lecco dell’ex Catania Michele Emmausso è riuscito ad avere la meglio per 1-0.

