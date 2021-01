EX ROSSAZZURRI: Ricchiuti, avventura in panchina. Accetta la sfida Rimini

Adrian Ricchiuti nuovo allenatore del Rimini, in Serie D. Mossa a sorpresa della società biancorossa che punta sull’argentino in panchina per rilanciare le ambizioni biancorosse. La squadra è lontana dalla vetta (-12), ma l’obiettivo è quello di centrare il salto di categoria e Ricchiuti ha accettato con entusiasmo la sfida.

“Io sono nato per fare le sfide e darò tutto per questa maglia – le parole di Ricchiuti – Si realizza un altro sogno, questa è la maglia che amo e giocherà chi porta rispetto per questi colori. Lavorerò innanzitutto sulla testa dei ragazzi portando allegria e positività, questa squadra possiede degli ottimi giocatori, vale un’altra classifica e deve giocare sempre per vincere. La mia idea è quella di un calcio propositivo, dobbiamo puntare al massimo, vincere il campionato o almeno provarci”.

