EX ROSSAZZURRI – Schelotto: “Il Simeone di oggi è identico a quello di Catania, lo stimo molto”

Ai microfoni di calciomercato.com, l’ex centrocampista del Catania Ezequiel Schelotto ripercorre il breve periodo trascorso in rossazzurro nella stagione 2010/11 con Diego Simeone in panchina:

“Eravamo 15 argentini tra calciatori e staff. Era il primo anno del Cholo in una panchina europea, era identico a come lo vedete oggi. Una persona che vuole sempre vincere, che trasmette un’energia pazzesca per dare sempre il massimo fino all’ultimo secondo. Basta capire dov’è il suo Atletico Madrid per capire di che livello è. Un allenatore che migliora sempre di più, lo stimo molto e sono contento per quello che sta facendo. La mia esperienza con lui è stata molto breve, è durata solo sei mesi perché poi l’Atalanta mi ha voluto a tutti i costi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***