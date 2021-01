GOL VITTORIA: Sarao secondo giocatore più decisivo del girone C

Quattro gol messi a segno in questo campionato da Manuel Sarao con la maglia del Catania, in attesa di fare ritorno sul rettangolo verde. Reti tutte pesanti ai fini della vittoria per i rossazzurri. Prendendo in considerazione i gol vittoria fin qui realizzati nel girone C di Serie C, notiamo come Sarao sia il secondo calciatore più prolifico del raggruppamento meridionale, secondo solo al forte attaccante della Ternana Anthony Partipilo, il quale si è rivelato decisivo 5 volte. Alle loro spalle, a quota 3 gol, troviamo Luca Giannone (Turris), Carlo Ilari (Teramo) e l’ex Catania Mirco Antenucci (Bari).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***