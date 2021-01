INFERMERIA: Maldonado in miglioramento, sarà tra i convocati domenica?

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino aveva escluso il recupero di Luis Maldonado per la prima gara del 2021, in programma domenica allo stadio “Pinto” contro la Casertana. I progressi evidenziati negli ultimi giorni, tuttavia, lasciano intuire che il centrocampista ecuadoregno potrebbe farcela quantomeno per figurare nella lista dei convocati per la trasferta campana. Vedremo. Per il resto i giocatori dovrebbero essere tutti regolarmente a disposizione in vista del match, salvo sorprese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***