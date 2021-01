DA ‘LA SICILIA’ – Avv. Ferraú: “Momento importante per il futuro del calcio catanese, ora fondamentale il closing”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ormai ci siamo. Il Catania sta per cambiare proprietà, passando per la prima volta nella storia ad un Presidente straniero, in attesa di risposte dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune di Mascalucia per la riduzione del debito. L’assemblea dei soci Sigi ha spianato la strada verso le firme del contratto preliminare d’acquisto (9 gennaio), poi Joe Tacopina tornerà ai piedi dell’Etna a metà gennaio insieme con il centrocampista Franco Zuculini, vicino alla definizione dell’acquisto. Successivamente la definizione del closing. L’avvocato Giovanni Ferraú parla della riunione tenutasi ieri a La Sicilia:

“Momento importante per il futuro del calcio catanese. Anche da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è ampia disponibilità, speriamo presto di ricevere le notizie che tutti quanti ci aspettiamo. Alcuni soci Sigi potrebbero rientrare in società in una seconda fase, ma adesso è fondamentale che per la fine del mese o al massimo i primi giorni di febbraio ci sia il closing. Un ringraziamento a tutti i soci della cordata che si sono adoperati con sacrificio e passione per far sì che avvenisse il passaggio di proprietà”.

