DA ‘LA SICILIA’ – Biondi: “Faccio cose molto positive in campo ma mi aspetto di più da me stesso. Rinnovo? Penso al campo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il duttile giocatore del Catania Kevin Biondi punta a migliorare le sue prestazioni nella seconda parte del campionato, esprimendosi positivamente fino a questo momento:

“Finora abbiamo fatto davvero molto bene. Questo è un gruppo composto da uomini veri, che ha saputo compattarsi ed è venuto fuori nelle difficoltà nonostante squadra, staff e società siano nuovi partendo con punti di penalizzazione”.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiati tanti moduli ed è cambiato il nostro modo di giocare, quindi anche la mia posizione in campo ma mi aspetto di più da me stesso. Da esterno d’attacco mi trovo più a mio agio e mi diverto, spero di fare ancora meglio. Cerco sempre di capire dove e cosa sbaglio. A volte può sembrare che io sia poco brillante, ma spesso non sono d’accordo perché reputo di fare cose molto positive in campo. Faccio anche lavoro sporco. Il rinnovo? Ciò che deve essere fatto verrà fatto. Penso solo a giocare. Spero di potere riabbracciare presto i tifosi allo stadio”.

