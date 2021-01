DA ‘LA SICILIA’ – Bucolo pensa già al Catania: “Sarà emozionante e speciale per me affrontarlo…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista catanese Rosario Bucolo, nuovo giocatore del Potenza, pensa già a quando affronterà per la prima volta il Catania:

“Vivrò emozioni particolari, per me sarà la prima volta da avversario visto che con la maglia della Sicula Leonzio il match non si è potuto giocare. Giocherò nella mia città, nel mio stadio, contro la squadra che mi ha fatto sbocciare, sarà speciale. Sono felice di avere ritrovato la C, contento di aiutare il gruppo ad emergere da una situazione particolare di classifica”.

