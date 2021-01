DA ‘LA SICILIA’ – La Ferlita si dimette. Tacopina: “Torno a Catania tra una ventina di giorni”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si è passati dalle sigle (16 gennaio) alle firme (23 gennaio) del contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania. Quella di ieri è stata una lunga giornata in casa Sigi. Una riunione fiume cominciata nel pomeriggio e conclusa a tarda sera con le dimissioni del vice presidente Nuccio La Ferlita. Adesso ci si avvia verso il closing. Prima dovranno essere rispettate condizioni e clausole, con la Sigi a cui spetta il compito di ridurre il forte debito dopo i segnali confortanti che provengono dal Comune di Mascalucia. Resta da sciogliere il nodo del debito con l’Agenzia delle Entrate per arrivare a una transazione. Intanto Joe Tacopina ha lasciato Torre del Grifo rimettendosi in viaggio per New York. “Ci rivedremo tra una ventina di giorni – ha detto – e d’ora in poi trascorrerò metà dell’anno qui a Catania tra l’Etna e il mare ovviamente nei momenti liberi perchè mi prodigherò per il gran rilancio del Catania e vorrei contribuire a migliorare questa meravigliosa Isola”.

