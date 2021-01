DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina, l’avv. Arena è tornato a Catania per riprendere la negoziazione

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In merito alla trattativa da definire per il passaggio di consegne a beneficio del gruppo rappresentato da Joe Tacopina, resta da superare resta ormai l’ultimo ostacolo ben noto e cioè la risposta dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Mascalucia riguardante la transazione debitoria. Ieri sera è arrivato a Catania l’avv. Salvo Arena, legale di Tacopina, il quale ha detto che “firmeremo quando firmeremo”. Già oggi si riprenderà a negoziare sull’atto preliminare ed il closing dovrebbe slittare al mese di febbraio, con il 100% del Calcio Catania che passerà a Tacopina e la possibilità di un rientro nel progetto di soci Sigi. Gaetano Nicolosi, maggiore azionista della SpA, non ha partecipato alle ultime riunioni ma sta assicurando un notevole sostegno al club rossazzurro in questa fase delicata di cambio al vertice societario. Tacopina sarà a Catania a metà mese, tra il 13 e il 16, ed assisterà alla partita casalinga del 2021: Catania-Foggia, fissata per il 17 gennaio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***