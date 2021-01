DA ‘LA SICILIA’ – Le Mura: “Contabilità ricostruita. Tacopina, closing confermato per fine gennaio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’amministratore Unico del Catania Nico Le Mura torna a sottolineare l’ottimo lavoro amministrativo svolto dalla Sigi, ai microfoni del quotidiano La Sicilia:

“Abbiamo pagato, rispettando ampiamente i tempi, gli stipendi dei tesserati e le tasse riferite al periodo del Covid, in particolare le rateizzazioni di gennaio, febbraio fino a maggio. I creditori spuntano come funghi, alcuni sono stati saldati, altri rimodulati. Non abbiamo incassato un solo euro, ad eccezione degli sponsor di maglia. Abbiamo ricostruito una contabilità che sembrava un puzzle, ereditando contratti di calciatori esosi per la C. Oggi il Catania è un club appetibile. Abbiamo presentato la ristrutturazione del debito all’agenzia delle entrate e rinegoziamo le rate del Village. Tacopina? Intesa perfetta, closing confermato per fine gennaio”.

