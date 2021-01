DA ‘LA SICILIA’ – Sales: “Affascinato dall’ambiente e ritrovo Raffaele, non potevo dire di no al Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

E’ Simone Sales il primo acquisto del 2021 rossazzurro. Il difensore ha concesso un’intervista al quotidiano La Sicilia, commentando la scelta di sposare il progetto etneo:

“Ritrovare Raffaele è un motivo in più per cercare di fare bene. A una piazza così importante non si può dire di no. Scienza mi ha parlato della sua parentesi in Sicilia, ma io ero già convinto di accettare. Il Catania è una squadra che lotta, con un grande pubblico e una storia che non devo raccontare certo io. Sono rimasto affascinato dall’ambiente. Ruoli? Terzino sinistro, terzino destro ma negli ultimi anni sono stato impiegato da centrale. Silvestri? Giocatore completo. Il 4 ottobre mi fece arrabbiare (gol vittoria a Monopoli), ora siamo dalla stessa parte. Foggia? Ben organizzato, ma il Catania è forte. Sarà un confronto tutto da vivere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***