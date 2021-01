L’AVV. FERRAU’ RASSICURA I TIFOSI: “Tacopina firmerà il 16 gennaio, poi tutti allo stadio”

Slitta la firma di qualche giorno, ma l’avvocato Giovanni Ferraù fornisce rassicurazioni in questo senso, individuando una nuova data per la firma del contratto preliminare d’acquisto: il 16 gennaio, vigilia di Catania-Foggia. Queste le sue parole su Facebook:

“È stata una giornata intensa e proficua. Dopo sette ore e mezza di lavoro, svolto in armonia, abbiamo scartato la modalità di sottoscrizione telematica dell’accordo. Joe Tacopina, costantemente informato, ha appena comunicato di volere apporre la firma in presenza e vivere con noi una giornata epocale. Il contratto preliminare verrà firmato, pertanto, sabato 16 gennaio a Torre del Grifo e l’indomani saremo tutti allo stadio in occasione di Catania-Foggia. Nel frattempo avremo ulteriori risposte dai creditori istituzionali che ci consentiranno una più fluida definizione dell’accordo. Tutto quanto sopra per l’esclusivo Bene del Calcio Catania! Senza alcuna fretta ma senza un minimo di sosta!!!”.

