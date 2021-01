LO MONACO: “Il Catania non è stato salvato ma solo gestito, Tacopina è una buona cosa”

L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco si sofferma sulla società rossazzurra, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Il Catania da quattro anni è ai limiti del default. Questo non deve dimenticarlo mai nessuno. Una retrocessione dalla A alla B nella maggior parte dei casi equivale ad un fallimento. Il Catania è retrocesso fino alla C. E non è scomparso. Aver trovato un interlocutore che ha le disponibilità per dare vita ad un progetto di risalita è una bella cosa. Chi ha rilevato il Catania non ha salvato nulla, ha soltanto gestito. I debiti c’erano già, frutto di due retrocessioni. Tacopina ha voglia di fare e investire, è una buona cosa”.

