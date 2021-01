MARCHIONNI (all. Foggia): “Il Catania ha meritato la vittoria, non abbiamo dimostrato il nostro valore”

L’allenatore del Foggia Marco Marchionni non è soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra contro il Catania:

“L’approccio non è stato dei migliori. Abbiamo preso gol su un episodio in cui potevamo fare meglio. Non abbiamo dimostratore per niente il nostro valore, giocando al di sotto delle aspettative. Ci dispiace. Dobbiamo lavorare sugli aspetti che non sono andati bene. Il Catania è forte però il Foggia non è stato brillante come al solito. Abbiamo pareggiato, poi nel secondo tempo non abbiamo fatto nulla per poterci giocare la partita, il Catania ha giocato bene ed ha portato a casa il risultato com’è giusto che sia. E’ mancato il complesso di squadra, non ho visto errori dei singoli. La squadra non ha espresso il solito calcio ed è normale che poi vai in difficoltà, quando trovi giocatori forti come quelli del Catania il rischio di perdere è maggiore”.

