MASCHIO (Tutto C): “Pecorino, Catania e Tacopina di fronte a un bivio…”

Il collega Tommaso Maschio di tuttoc.com, attraverso un articolo pubblicato nel noto portale specializzato sulle vicende della Lega Pro, focalizza l’attenzione sulla trattativa con la Juventus legata ad Emanuele Pecorino dopo la dichiarazione pubblica d’incedibilità del ragazzo da parte di Joe Tacopina:

“Il Catania e Tacopina si trovano così di fronte a un bivio: da un lato trattenere Pecorino, mantenendo la promessa fatta, con però il compito di responsabilizzarlo e metterlo al centro del progetto per non rischiare di bruciare, e deprimere, un giocatore di prospettiva che può rivelarsi importantissimo per le strategie future del club (rappresentando anche un bel tesoretto qualora dovesse continuare sulla strada intrapresa); dall’altra accontentare il giocatore, cedere alle pressioni della Juventus, e poi investire subito quanto incassato per andare incontro alle richieste di mister Raffaele e magari placare una piazza che potrebbe non prendere bene la cessione del talentino come prima mossa della nuova proprietà. Il richiamo della Juventus è come il canto delle sirene, riuscirà Tacopina a resistere come un novello Ulisse?”.

