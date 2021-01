MERCATO: asta per Emmausso, Juve Stabia in pole?

Viterbese, Turris, Monopoli, Lecco e Juve Stabia. Almeno cinque società interessate al profilo di Michele Emmausso. Tante richieste per l’attaccante che si appresta a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia in questa sessione di mercato. Al momento sarebbe avanti nella corsa all’ex Vibonese la Juve Stabia. Potrebbe rappresentare un indizio importante, in questo senso, il fatto che il giocatore abbia postato sui social una foto in aereo, direzione Napoli.

