Nuova pista di mercato in casa rossazzurra. Secondo informazioni raccolte dalla redazione di tuttoc.com, il centrocampista classe 1999 Andrea Marcucci sarebbe finito nel mirino del Catania. Calciatore di proprietà della Reggina cresciuto nelle giovanili della Roma, Marcucci è in uscita dal club amaranto. In B, Virtus Entella sulle sue tracce. In Lega Pro, invece, anche il Padova ha chiesto informazioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***