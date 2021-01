MERCATO: ceduto Mazzarani, si sbloccano altre operazioni in entrata

Concretizzare la cessione di Andrea Mazzarani rappresenta uno snodo fondamentale per il calciomercato in entrata del Catania. Idem il probabile passaggio di Emanuele Pecorino alla Juventus. Se nel primo caso i rossazzurri risparmiano una cifra consistente sull’ingaggio da reinvestire sul mercato, qualora Pecorino venisse ceduto ai bianconeri entrerebbero soldi freschi nelle casse del Catania (un milione più bonus?), utili per effettuare altri acquisti di livello.

Dopo avere lasciato Livorno facendo momentaneo ritorno a Catania, il club amaranto ha ricontattato Mazzarani per convincerlo ad aspettare ancora la nuova fideiussione, senza la quale non sarebbe stato possibile formalizzare il tesseramento. Adesso che la fideiussione è stata regolarmente depositata in Lega, Mazzarani passa ufficialmente agli amaranto. Operazione che dovrebbe sbloccare l’arrivo del 32enne centrocampista Franco Zuculini (Defensor Sporting) e dell’attaccante Matteo Di Piazza. Se andrà via anche Pecorino, previsto un ulteriore rinforzo per il reparto avanzato.

