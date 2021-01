MERCATO: Catania-Russotto, contratto fino al 2022?

Come riportato martedì da tuttoc.com, il Catania ha formulato un’offerta di un anno e mezzo di contratto per l’attaccante Andrea Russotto. La Cavese ha opposto resistenza, ma la sensazione è che il trasferimento in Sicilia si concretizzerà. Rappresenta un indizio importante il fatto che gli aquilotti abbiano già reperito sul mercato il sostituto, l’ex Catania Elio Calderini. Prendendo atto della ferma volontà del giocatore classe 1988 di tornare alle pendici dell’Etna, non ci saranno ulteriori ostacoli al passaggio di Russotto in rossazzurro.

===>>> UFFICIALE: Russotto al Catania fino al 2022

