MERCATO: Giosa, attesa l’ufficialità. Richieste per Noce e Mazzarani

Antonio Giosa al Catania, si attende l’ufficialità. Gli accordi sono stati raggiunti, come riportato mercoledì bisognava aspettare che il Monopoli reperisse sul mercato un sostituto, è stato individuato in Nicola Bizzotto (Vicenza). In uscita, sono pervenute richieste sia per il difensore Mario Noce che per il jolly Andrea Mazzarani. Detto di quest’ultimo che ha lasciato Livorno, nei prossimi giorni deciderà dove andare (il cartellino è ancora di proprietà del Catania). Noce piace anche a club di Lega Pro di un girone diverso da quello meridionale, ma è soprattutto il Potenza ad avere esercitato un forte pressing su di lui. Se lascerà il Catania, dovrebbe farlo con la formula del prestito.

