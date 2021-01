MERCATO: Jefferson-Catania, pista fredda. Forte pressing della Viterbese

Il Catania, dopo avere formalizzato l’acquisto di Andrea Russotto, cerca un altro rinforzo per il reparto avanzato con una serie di nomi presenti nell’agenda del Direttore Maurizio Pellegrino. Timide voci di un interesse per il brasiliano Jefferson. Il profilo dell’esperto attaccante ora in forza al Padova è stato monitorato dalla società rossazzurra. Ad oggi, tuttavia, è una pista fredda. Per Jefferson si registra, invece, un forte interessamento della Viterbese che prova a battere la concorrenza del Monopoli.

