MERCATO: Kresic, nodo ingaggio da risolvere

Il Padova ha perfezionato il tesseramento di Luca Rossettini e, pertanto, può liberare uno slot in difesa. Non è un caso se il Catania ha valutato l’ipotesi di portare alle pendici dell’Etna uno tra Anton Kresic (1996) e l’ex rossazzurro Carlo Pelagatti (1989). Su quest’ultimo si registrano le resistenze del tecnico patavino Andrea Mandorlini, che lo considera un profilo importante per la squadra, mentre in relazione a Kresic non c’è accordo sull’ingaggio. Almeno finora. Il cartellino del difensore croato, lo ricordiamo, appartiene all’Atalanta che lo ha ceduto in prestito al Padova.

