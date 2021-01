MERCATO: Mazzarani-Livorno, salta tutto. Si valutano altre opportunità

Andrea Mazzarani non sarà tesserato dal Livorno. Importanti intoppi burocratici hanno frenato l’ingaggio del giocatore nei mesi scorsi, in casa amaranto (dove la situazione societaria è tutt’altro che tranquilla) si pensava che la mancata sostituzione della fideiussione fosse un problema risolvibile a gennaio. Non a caso il Direttore Sportivo Raffaele Rubino indicava Mazzarani come primo acquisto del mercato invernale, ma la pazienza ha un limite. Il giocatore ha ancora un contratto che lo lega al Catania fino a giugno, si allenava da tempo a Livorno, dando priorità alla società toscana. Adesso però si avvicina la chiusura del calciomercato e, pertanto, Mazzarani valuta altre possibilità avendo già salutato i compagni. Di sicuro non rientra nei piani tecnici del Catania. Si cerca una soluzione.

